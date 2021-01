Sale il tasso di positività del coronavirus: a Brescia 365 contagi, in Lombardia 2.587

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. Giovedì 14 gennaio i nuovi positivi sono 2.587 (erano 2.245), a fronte di 28.645 tamponi effettuati (erano 31.880). Il tasso di contagio si è attestato al 9% (era il 7%). Alti i decessi, 72, che portano il totale dei morti a causa del covid a quota 26.026. I malati in terapia intensiva sono 468 (+6), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.614 (-37).

A livello nazionale aumentano i contagi per il terzo giorno consecutivo (17.246 nuovi casi e 522 morti), con meno tamponi (160.585). Sale al 10,7% il tasso di positività (ieri 9%). Con oltre 2 mila casi Lombardia (+2.587) e Veneto (+2.076).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 638 di cui 275 a Milano città;

Bergamo: 109;

Brescia: 365 (erano 365). Il numero dei pazienti ricoverati covid positivi agli spedali civili di Brescia rimane sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa settimana, con un lieve calo. Oggi sono 252, di cui 27 in terapia intensiva. La percentuale dei pazienti positivi ricoverati di provenienza bresciana rimane invariata e supera il 90%;

Como: 213;

Cremona: 72;

Lecco: 95;

Lodi: 45;

Mantova: 212;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 232;

Sondrio: 97;

Varese: 315.