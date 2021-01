Coronavirus a Brescia, altre 5 vittime. Focolaio a Montichiari (più 26 casi)

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 gennaio, dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia sul fronte della diffusione del contagio da Covid-19 emergeva come la nostra provincia di Brescia abbia registrato un boom rispetto agli altri territori. Ma è anche per opera del grande numero di tamponi effettuati. E dopo il bollettino lombardo, anche quello delle Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) ha mostrato altri dati. Per esempio, il più eclatante, i 26 nuovi casi positivi registrati in un giorno a Montichiari, nella bassa bresciana, che fanno ritenere sia opera di qualche focolaio.

In doppia cifra si aggiungono anche Lumezzane, con altri 14 nuovi casi, 11 a Desenzano e, in rapporto alla popolazione, soprattutto i nuovi 12 casi a Toscolano Maderno. Purtroppo, l’Ats di Brescia ha registrato anche altre cinque vittime, tutte oltre i 78 anni. Si parla di un 69enne di Bassano Bresciano, un 90enne e un 89enne di Brescia, una 79enne di Montichiari e un 67enne di Vestone.

Sul fronte della pressione sugli ospedali, si respira preoccupazione nei presidi dell’Asst del Garda che hanno visto aumentare i pazienti Covid rispetto al periodo prenatalizio e anche alcuni pazienti aggravarsi. Nei tre ospedali di Desenzano, Gavardo e Manerbio ci sono 172 posti letto ordinari per pazienti Covid e ne restano liberi 23, mentre restano liberi solo due in terapia intensiva. La maggior parte dei degenti sono bresciani, tanto che solo tre risultano provenire da altre province.