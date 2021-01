Coronavirus, a Brescia 365 contagi, in Lombardia 2.245 e 51 vittime

(red.) Migliorano i dati sul coronavirus in Lombardia. Mercoledì 13 gennaio i nuovi positivi sono 2.245 (martedì erano 1.146) a fronte di 31.880 tamponi effettuati (15.964). La percentuale tra contagi e test è del 7%, dunque in leggerissimo calo rispetto a ieri, quando era al 7,1%. I decessi sono 51, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 25.954. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 462 (-4), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.651 (+10).

A livello nazionale si segnalano 15.774 nuovi casi e 507 morti. Il tasso di positività scende di un punto: è 9%. La Lombardia torna a essere la regione più colpita (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969) e Veneto (+1.884)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 544 di cui 215 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 365 (erano 135);

Como: 121;

Cremona: 79;

Lecco: 89;

Lodi: 60;

Mantova: 202;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 206;

Sondrio: 40;

Varese: 218.