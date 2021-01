Migliora il tasso di positività, ma ci sono ancora troppe vittime

(red.) I dati di questo martedì 12 gennaio 2020 mostrano 1.146 nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (erano 1.431 il giorno precedente) a fronte di 15.964 tamponi effettuati (contro 13.356) con il tasso di positività in netta diminuzione al 7,1% (lunedì era 10,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 466 (+4), mentre quellialtri reparti sono 3.641 (+119). I decessi sono stati 54 (lunedì 62), per un totale complessivo di 25.903 morti in regione dall’inizio della pandemia.

A livello nazionale sono stati 14.242 i nuovi casi di coronavirus in Italia di martedì 12 gennaio (lunedì erano stati 12.532) a fronte di 141.641 tamponi effettuati (contro 91.656), Le vittime sono 616 (lunedì 448). Il tasso di positività è del 10,05%, in calo rispetto al 13,6% di lunedì.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi sono state: Veneto 2.134, Sicilia 1.913, Emilia Romagna 1.563, Lazio 1.381, Puglia 1.261, Lombardia 1.146.

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 355 di cui 135 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 135 (erano 289);

Como: 54;

Cremona: 7;

Lecco: 37;

Lodi: 39;

Mantova: 154;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 95;

Sondrio: 52;

Varese: 144.