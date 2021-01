Coronavirus a Brescia e scuola, positivi in rifugio Caritas e a Toscolano

(red.) Focolai familiari, ma non solo, in provincia di Brescia dal punto di vista del Covid-19 in questi primi giorni del 2021. Come dà notizia Bresciaoggi, succede anche al rifugio della Caritas in via della Garzetta a Brescia, in città, dove sono risultati positivi al virus nove ospiti e un operatore. Di conseguenza è stata attivata l’Ats che ha isolato e messo in quarantena all’interno della struttura tutti i soggetti positivi, seppure asintomatici.

Nessuno degli ospiti potrà lasciare l’edificio, mentre sono state potenziate le misure di controllo agli ingressi, con la possibilità di accedere al rifugio solo agli operatori e non ai volontari. Un’altra situazione in provincia dal punto di vista del contagio, ma a scuola, si registra a Toscolano Maderno, sul lago di Garda.

Come riporta ancora il quotidiano bresciano, una classe seconda media è stata posta in quarantena dopo aver scoperto un caso positivo e si sta accertando anche la situazione di altri alunni non rientrati dopo le feste di Natale. Ma le lezioni restano garantite in presenza per tutti gli altri.