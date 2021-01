Vaccino anti-Covid, 7 mila nel bresciano e 68 mila in Lombardia in 7 giorni

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio, è stato tracciato un primissimo bilancio dopo una settimana di vaccinazione anti-Covid anche nel bresciano e iniziata lunedì scorso 4 gennaio. Nei vari hub di riferimento sparsi in tutta la provincia sono state 7 mila le somministrazioni in sette giorni, con una media di 1.000 al giorno. Guardando ai dati più ampi, in Lombardia il numero di soggetti che ha ricevuto la prima dose è salito a oltre 68 mila – dato fornito dal Pirellone – dall’inizio della campagna di vaccinazione.

E l’idea del nuovo assessore al Welfare Letizia Moratti è quella di accelerare. La stessa nuova rappresentante del Pirellone, che ha anche avuto il ruolo di vicepresidente, ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà le varie Ats, Asst, dirigenti ospedalieri e l’Ordine dei Medici, insieme ai professionisti e sindacati per definire un’organizzazione con cui migliorare e correre dal punto di vista delle vaccinazioni. E proprio al nuovo assessore si rivolge il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli chiedendo che i farmacisti, come in altre regioni, siano inseriti tra le figure prioritarie da sottoporre al vaccino anti-Covid in questo periodo.

“Non si tratta di passare davanti ad altri – si legge in una nota – ma di tutelare, vaccinando i farmacisti, un servizio di prossimità fondamentale, che in questi mesi ha garantito la continuità dell’assistenza ai cittadini”. Non a caso, in base alla legge di Bilancio approvata recentemente in Parlamento, i vaccini potranno essere somministrati ai pazienti anche nelle farmacie.