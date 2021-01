Paratico, festa privata nel giardino di casa: arrivano i carabinieri

(red.) In questo periodo condizionato dalla pandemia si è spesso ironizzato sui cosiddetti segnalatori di feste private. Soprattutto per evitare e punire, nel caso, gli assembramenti. E’ quello che è successo anche l’altra sera, sabato 9 gennaio, in via San Pietro a Paratico, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo e come dà notizia Bresciaoggi.

Alcuni residenti hanno allertato i carabinieri per la presenza di almeno una decina di persone che consumavano un aperitivo durante una sorta di festa nel giardino della villetta. Tra l’altro, tutti senza mascherina.

Un assembramento in piena regola che ha mobilitato sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari. Peccato che al momento dell’arrivo dei militari tutti i partecipanti alla festa si fossero congedati e fossero in strada. Di conseguenza, non è scattata alcuna sanzione.