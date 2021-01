Coronavirus: a Brescia 289 contagi, in Lombardia 1.431 e 62 decessi

(red.) Continua a preoccupare il coronavirus in Lombardia. Lunedì 11 gennaio i nuovi positivi sono 1.431 (domenica erano 3.267), a fronte di 13.356 tamponi effettuati (erano 25.011). Il rapporto tra test e contagi è del 10,7% (13%). I decessi sono 62 (59), che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 25.849 nella nostra regione. I malati in terapia intensiva sono 462 (+3), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.522 (-76).

A livello nazionale si segnalano 12.532 nuovi casi su 91.656 tamponi e 448 morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 434 di cui 142 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 289 (erano 522);

Como: 135;

Cremona: 46;

Lecco: 43;

Lodi: 20;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 29;

Sondrio: 6;

Varese: 181.