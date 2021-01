Palazzolo: non rispettano le norme anti Covid, multati bar e clienti

(red.) Venerdì gli agenti della Polizia Locale di Palazzolo sull’Oglio sono intervenuti in via Levadello dopo aver notato che un gruppo di persone, una dozzina in tutto, occupavano due dei tavoli all’esterno del Bar.it. Lo scrive il quotidiano Bresciaoggi, aggiungendo che per tutti i clienti è stata disposta una multa da 400 euro a testa, idem per il locale, al quale è stata applicata anche la misura accessoria con la chiusura per cinque giorni.

Sempre gli agenti della Polizia Locale di Palazzolo sull’Oglio erano intervenuti martedì scorso al bar Oasi di piazzale Giovanni XXIII, dove un cliente stava chiacchierando con la barista senza indossare la mascherina e consumava all’interno del locale. Il bar è stato chiuso per cinque giorni mentre al cliente e alla barista è stata comminata la multa di 400 euro.