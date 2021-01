Coronavirus: va male il contagio e il tasso di positività balza al 13%

(red.) Domenica 10 gennaio sono stati 3.267 (sabato erano 2.506) i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia a fronte di 25.011 tamponi effettuati (contro i 24.847 precedenti). Cresce il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi che balza al 13%, in forte aumento rispetto al 10% di sabato. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 59, sabato erano 63.

Nel Bresciano sono state trovate altre 522 persone positive e la nostra provincia è ancora tra quelle con il maggior numero di nuovi contagi, dopo Milano e Varese.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva che sono 459 (+3). Crescono anche i ricoverati nei reparti ordinari: 3.598 (+ 21).

Domenica 10 gennaio sono stati 18.627 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia (contro 19.978) su 139.758 tamponi effettuati (sabato erano 172.119). Le vittime sono state 361 (contro 483) e portano il totale a 78.755.

Il tasso di positività è balzato al 13,3% dall’11,6%. Le persone attualmente positive diventano 579.932, +7.090.

Tra le regioni la Lombardia è quella messa peggio con i suoi 3.267 nuovi casi. Seguono Emilia Romagna, 2.193, Veneto, 2.167, Lazio, 1.746, Sicilia, 1.733, Campania, 1.253, Puglia, 1.162.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 594 di cui 194 a Milano città;

Bergamo: 195;

Brescia: 522 (erano 413);

Como: 423;

Cremona: 92;

Lecco: 116;

Lodi: 42;

Mantova: 190;

Monza e Brianza: 214;

Pavia: 206;

Sondrio: 78;

Varese: 541.