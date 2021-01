Vaccino anti-Covid, dall’11 gennaio anche tra ospiti e operatori Rsa

(red.) La campagna di vaccinazione anti-Covid in provincia di Brescia è iniziata in modo massivo tra il 4 e il 7 gennaio con medici e operatori sanitari negli ospedali pubblici e privati. Da lunedì 11 gennaio si partirà anche con gli ospiti e gli operatori delle case di riposo coinvolgendo circa 12 mila persone che hanno la possibilità di sostenere il vaccino. Questa fase sarà graduale partendo da alcune Rsa per completare entro sei settimane, compreso il richiamo.

E sempre in provincia, a partire dal 18 gennaio si attiverà per le vaccinazioni anti-Covid anche il punto di via Morelli a San Polo, dove si continuano a effettuare i tamponi. Con i vaccini da sottoporre anche agli operatori e ospiti delle case di riposo si prevede di concludere entro marzo, per poi partire con i soggetti fragili, chi soffre di malattie croniche e gli addetti alla scuola. A seguire anche il resto della popolazione.