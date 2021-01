Vaccino anti-Covid, accordo in Lombardia: coinvolti anche i medici di base

(red.) Dopo il V-Day dello scorso 27 dicembre, dal 4 e dal 7 gennaio anche nel bresciano è entrata a regime la prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid che al momento riguarda medici e operatori sanitari di ogni livello, in attesa di partire anche con le case di riposo, poi gli over 80, quindi gli over 60 e il resto della popolazione. In Lombardia un aiuto a somministrare il vaccino arriverà anche dai medici di base.

Ieri, venerdì 8 gennaio, con la Fimmg e Snami, è stato firmato un accordo che prevede la possibilità, su base volontaria, dei medici di base di somministrare le dosi ai propri assistiti, partendo dai più fragili. E questo, a partire dalla prossima settimana nel momento in cui arriverà anche il vaccino di Moderna. In questo modo nel territorio regionale e contando sull’aiuto dei medici di medicina generale si conta di coprire fino a 5 milioni di persone entro ottobre.

La modalità di organizzazione sarà la stessa di quella dell’antinfluenzale: i medici potranno sottoporre il vaccino nel proprio studio, in strutture adibite dai Comuni o chiedendo ai colleghi. E proprio i medici di base saranno attivati anche per fare la vaccinazione nelle case di riposo in caso di bisogno. In ogni caso, ogni Ats lombarda (quindi anche quelle bresciane) firmerà un accordo con i sindacati e disponendo anche dei premi economici al raggiungimento di almeno il 20% della copertura vaccinale.