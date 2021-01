Coronavirus, si abbassa il tasso di positività

(red.) Nella giornata di sabato 9 gennaio i nuovi positivi al coronavirus sono stati 2.506 (erano 1.963 l’8 gennaio), a fronte di 24.847 tamponi effettuati (erano 18.415). Il tasso di incidenza tra test e contagi scende al 10% (era 10,6%). Diminuiscono le vittime lombarde: sono state 63 (contro 133 del giorno precedente), e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a quota 25.728. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 456 (-10), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.577 (+141).

A livello nazionale i contagi di sabato 9 gennaio sono stati 19.978 (contro i 17.533 di venerdì) con 172.119 tamponi effettuati (erano 140.267 ) e le vittime sono in calo: 483 sabato, mentre venerdì erano 620, giovedì erano state 414 e mercoledì 548. Il tasso di positività è del 11,6%, -0,9% rispetto al 12,5% di venerdì. Le vittime ufficiali di Covid in Italia dall’inizio della pandemia sono 78.394.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 641 di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 413 (erano 376);

Como: 227;

Cremona: 139;

Lecco: 113;

Lodi: 73;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 195;

Pavia: 183;

Sondrio: 70;

Varese: 87.