Covid, resta alto il numero delle vittime in Lombardia (133) e in Italia (620)

(red.) Nella giornata di venerdì 8 gennaio i nuovi positivi al coronavirus sono stati 1.963 (erano 2.799 il 7 gennaio), a fronte di 18.415 tamponi effettuati (erano 20.331). Il tasso di incidenza tra test e contagi scende al 10,6% (era 13,9%). Aumentano le vittime lombarde: sono state 133 (contro 34 del giorno precedente), e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a quota 25.665. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 466 (-7), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.436 (+73).

A livello nazionale i contagi di venerdì 8 gennaio sono stati 17.533 (contro i 18.020 di giovedì) con 140.267 tamponi effettuati e le vittime sono in netto aumento: 620 venerdì, mentre giovedì erano state 414 e mercoledì 548. Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di giovedì. Le vittime ufficiali di Covid in Italia dall’inizio della pandemia sono 77.911, quasi un terzo delle quali sono in Lombardia.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 565 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 376 (erano 455);

Como: 148;

Cremona: 18;

Lecco: 29;

Lodi: 50;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 130;

Sondrio: 123;

Varese: 144.