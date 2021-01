Coronavirus e scuola, Lombardia: alle superiori la Dad fino al 24 gennaio

(red.) Nel momento in cui durante gli ultimi giorni di vacanze natalizie dal Governo centrale era arrivata l’indicazione che gli studenti delle scuole superiori sarebbero potuti tornare a fare lezione in presenza almeno al 50% dal prossimo lunedì 11 gennaio, ieri sera, giovedì 7 gennaio, dalla Lombardia è invece arrivata una doccia fredda che riguarda ovviamente anche i 58 mila studenti bresciani. Niente da fare: per altre due settimane, almeno fino al 24 gennaio, tutte le superiori dovranno continuare a fare lezione a distanza. Questo è quanto scritto in una nota del Pirellone diffusa ieri in serata.

“Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo – si legge – la Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%. La decisione sarà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”. Una nota alla quale, sempre in serata, è seguito anche l’intervento del governatore Attilio Fontana dal proprio profilo di Facebook. “Non possiamo permetterci un’altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari. Prendiamo questo tempo sia per ulteriori valutazioni sull’andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza”.

Una notizia che in qualche modo era attesa visto che la Lombardia è una delle regioni italiane dove la situazione del contagio è più preoccupante. Ma il fatto che sia arrivata di sera e all’improvviso ha destato sconcerto nel mondo scolastico bresciano che tra l’altro si era già preparato tra orari scaglionati e trasporti pubblici. E proprio sul fronte del trasporto, che è il vero punto critico, per il momento si dovrà di nuovo tornare al servizio pre-scolastico con corse urbane ed extraurbane garantite ma ridotte e che potranno essere utilizzate dagli studenti che dovranno per forza andare in classe se fanno laboratori o per altre esigenze.

Tuttavia, si aggiunge un’altra preoccupazione. Nella giornata di oggi, venerdì 8 gennaio, l’Istituto Superiore di Sanità si ritroverà per analizzare una serie di dati epidemiologici che indurranno a stabilire entro il fine settimana i colori per le varie regioni a partire dall’11 gennaio e almeno fino al 15, quando scadrà l’attuale dpcm. In questo senso, la Lombardia dovrebbe essere inserita in fascia arancione, ma non è escluso che gli ultimi dati aggiornati possano trascinarla in quella rossa. Che vorrebbe dire non solo studenti delle superiori in didattica a distanza, ma anche per le seconde e le terze medie, mentre in classe potrebbero andare solo quelli delle elementari e della prima media.