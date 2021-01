Vaccino anti-Covid, da oggi per ospedali privati, medici di base e Usca

(red.) Dallo scorso 4 gennaio, con il via alla campagna di vaccinazione anti-Covid tra i medici e operatori sanitari degli ospedali pubblici bresciani si è usato il 20% delle dosi consegnate alla nostra provincia dopo il V-Day del 27 dicembre. E martedì ne sono arrivate altre 10 mila, sempre di Pfizer-Biontech, consegnate agli ospedali di Chiari, Esine, Desenzano e alla Poliambulanza. Altri arrivi sono previsti l’11, il 18 e il 25 gennaio per la prima fase e dalla prossima settimana arriveranno anche quelli di Moderna.

Oggi, giovedì 7 gennaio, si parte anche alla Poliambulanza e al Gruppo San Donato, tra Città di Brescia, Sant’Anna e San Rocco di Ome. Al gruppo San Donato l’obiettivo è di vaccinare 120 operatori sanitari al giorno, alla Poliambulanza 170-180 al giorno dove si è espressa soddisfazione per l’alta adesione, al 93%.

Qui si prevede di completare in tre settimane la somministrazione della prima dose di Pfizer-Biontech. E oltre ai medici e operatori sanitari degli ospedali privati, da oggi, giovedì 7 gennaio, il vaccino sarà somministrato anche a medici di famiglia e pediatri e alle Unità speciali di continuità assistenziale. In seguito anche nelle case di riposo tra operatori e ospiti. Subito dopo per gli over 80, over 60 e via via per il resto della popolazione. Nel frattempo a ieri, mercoledì 6 gennaio, in Lombardia risultavano vaccinati poco più di 24 mila soggetti, pari a circa il 21% delle dosi consegnate.