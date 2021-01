Ponte di Legno, a tavola al ristorante in zona rossa: 8 sanzionati

(red.) Otto giovani di Ponte di Legno, in Valcamonica, nel bresciano, si sono congedati dalle feste di Natale con una sanzione ciascuno di 400 euro per non aver rispettato le misure anti-Covid. E’ successo ieri sera, mercoledì 6 gennaio dell’Epifania, quando i commensali erano seduti a un tavolo all’interno di un ristorante per una cena.

Quell’appuntamento, nell’ultimo giorno di zona rossa, non è passato inosservato ai carabinieri della stazione locale intenti, durante tutte le feste, a una serie di controlli. Oltre alle multe, per il ristorante potrebbe essere disposta la chiusura.