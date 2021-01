Coronavirus, finite le feste con restrizioni: ora due giorni di “libertà”

(red.) Terminate le feste natalizie, da oggi, giovedì 7 gennaio, lavoratori e studenti torneranno operativi. Dal punto di vista delle restrizioni anti-contagio da Covid-19, quella di ieri, mercoledì 6 gennaio dell’Epifania, è stata l’ultima giornata da zona rossa. In base al nuovo decreto legge-ponte approvato dal Governo (entrato in vigore ieri dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per il periodo dal 7 al 15 gennaio, prima che scada l’attuale dpcm, oggi – giovedì 7 – e domani – venerdì 8 gennaio – in tutta Italia saranno due giorni da zona gialla “rafforzata” e con meno restrizioni.

Questo vuol dire che in questi due giorni possono riaprire bar e ristoranti fino alle 18 (poi ammesso l’asporto e il servizio a domicilio fino alle 22, quando scatta il coprifuoco), via libera a tutti i negozi e ai centri commerciali, anche per favorire il periodo di saldi invernali e riaprono le scuole in presenza, dagli asili alle medie, anche nel bresciano. Per quanto riguarda le superiori, invece, si manterrà la didattica a distanza anche in Lombardia, con la possibilità di tornare in presenza da lunedì 11 gennaio al 50%. Ma non è escluso che ci sia un nuovo rinvio.

In questi due giorni di zona gialla “rafforzata” ci sarà però il divieto di spostamento tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, ma anche per tornare alla propria residenza e comunque presentando l’autocertificazione. Mentre all’interno della propria regione ci si può muovere senza problemi. Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 gennaio, invece, scatterà la fascia arancione: bar e ristoranti dovranno chiudere (ammesso l’asporto e il servizio a domicilio), negozi aperti (ma centri commerciali chiusi), divieto di spostamento fuori dal proprio Comune salvo quanto è permesso, come andare a fare visita, al massimo in due persone, ad amici e parenti una sola volta al giorno.

Ma il giorno cruciale sarà quello di domani, venerdì 8 gennaio, quando l’Istituto Superiore di Sanità si ritroverà per stabilire i “colori” delle regioni in base all’indice di contagio e a partire da lunedì 11 fino al 15 gennaio. In base alla situazione attuale, la nostra regione Lombardia dovrebbe posizionarsi in zona arancione. All’inizio della prossima settimana il Governo si ritroverà per decidere quali misure adottare dopo il dpcm e per il periodo fino al 31 gennaio, quando scade anche l’attuale stato di emergenza pandemica. La sensazione è che cambierà poco rispetto alle restrizioni attuali e che lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato di altri sei mesi.