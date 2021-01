Coronavirus: a Brescia 455 contagi, in Lombardia 2.799 e 34 morti

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di giovedì 7 gennaio i nuovi positivi sono 2.799 (erano 2.952 il 6 gennaio), a fronte di 20.331 tamponi effettuati (erano 28.462). Il tasso di incidenza tra test e contagi è del 13,9% (era 10,3%). Le vittime lombarde sono 34, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 25.532. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 473 (+2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.363 (-61).

A livello nazionale i contagi sono 18.020 e ci sono pure 414 vittime. Il tasso contagio risale al 14,8%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 753 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 121;

Brescia: 455 (erano 681);

Como: 288;

Cremona: 67;

Lecco: 78;

Lodi: 19;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 159;

Pavia: 103;

Sondrio: 17;

Varese: 566.