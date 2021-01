Cina blocca carne congelata (anche bresciana): “Ci sono elementi di Covid”

(red.) In Cina si sta verificando una situazione particolare e preoccupante sul fronte dei rapporti commerciali con l’Italia. Si parla di prodotti agroalimentari e, in questo caso, di una partita di carne suina congelata proveniente dall’Italia e da altri Paesi dell’Unione Europea. Il lotto, che contiene anche prodotti bresciani, si trova all’interno di scatoloni che dalla Cina fanno sapere sono a rischio di diffusione del Covid.

A denunciare questa situazione è l’Organizzazione prodotto allevatori suini di Mantova. Tutto è successo quasi un mese fa, ai primi di dicembre, quando le autorità cinesi hanno fermato in dogana due container di carne congelata. E in quei prodotti sarebbero stati trovati elementi positivi al Covid-19.

Al momento la carne è ancora ferma in dogana e per questo motivo si sono mosse le organizzazioni agricole, industriali, il Ministero degli Esteri e della Salute e persino l’ambasciata italiana in Cina. La carne congelata si trova ancora ferma alla dogana di Dong Guan e un problema simile lo stanno riscontrando anche altre società europee.