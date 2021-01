Coronavirus a Brescia, altri 20 morti. Ma la maggior parte a dicembre

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 gennaio, dopo la consueta diffusione del bollettino quotidiano della Regione Lombardia sul fronte dei contagi da Covid-19 e che mostra come nel bresciano siano emersi altri 100 nuovi casi, quindi con oscillazioni continue tra diversi giorni, è un altro il numero che eleva il dramma. Cioé quello delle vittime, tanto che le Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) nel report di ieri hanno indicato 20 morti.

La maggior parte di queste vivevano a Brescia, Nave e Salò, ma ci sono anche un 56enne di Lonato e un 50enne di Montichiari. Ma bisogna fare una precisazione: delle 20 vittime, solo 2 risalgono all’inizio di questo 2021, mentre le altre, comunicate con un aggiornamento tardivo dai Comuni, sono relative al periodo dal 2 al 27 dicembre. In ogni caso, non cambia il fatto che la striscia di morti con o per il Covid-19 abbia raggiunto quota 3.153.