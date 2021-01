Tasso di positività al 12,9% in Lombardia e al 13,8% in Italia

(red.) Nella giornata di domenica 3 gennaio sono stati 1.709 i nuovi positivi in Lombardia (sabato erano 1.402) a fronte di 13.209 tamponi effettuati (contro 11.758). Nella nostra regione il tasso di positività è aumentato al 12,9% (sabato era all’11,9%).

I decessi sono stati 36 (contro 78 di sabato), che portano a 25.317 il numero complessivo delle vittime ufficiali da coronavirus dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 489 (-2) e calano anche quelli negli altri reparti non intensivi a 3.267 (-26). Nel Bresciano i nuovi contagi sono 206 a fronte dei 226 di sabato.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 361 di cui 140 a Milano città; Bergamo: 34; Brescia: 206; Como: 330; Cremona: 60; Lecco: 21; Lodi: 7; Mantova: 87; Monza e Brianza: 55; Pavia: 64; Sondrio: 47; Varese: 408.

A livello nazionale nella giornata di domenica 3 gennaio 2020 si sono registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus (sabato erano 11.831) con circa 103mila tamponi (contro 67.174): Per fortuna dopo la crescita degli ultimi due giorni è tornato a scendere il tasso di positività che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di sabato. Sono stati purtroppo ancora 347 i decessi (sabato 364), con il bilancio delle vittime da inizio pandemia che tocca quota 75.332.