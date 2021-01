Coronavirus: a Brescia 226 contagi, in Lombardia 1.402 e 78 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Sabato 2 gennaio i nuovi positivi sono 1.402 (erano 3.056), a fronte di 11.758 tamponi processati (25.467). La percentuale tra test e contagi è dell’11,9% (11,9%). I decessi sono 78 (80), che portano il totale dei morti a causa della pandemia a quota 25.281. Attualmente sono 491 (+4) i malati in terapia intensiva, mentre nei reparti non intensivi i ricoverati sono 3.293 (-59).

A livello nazionale si segnalano 11.831 nuovi casi di coronavirus a fronte di 67.174 tamponi effettuati (17,6%). Le vittime sono 364, per un totale di 74.985.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 596 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 101;

Brescia: 226 (erano 462);

Como: 28;

Cremona: 46;

Lecco: 69;

Lodi: 16;

Mantova: 55;

Monza e Brianza: 131;

Pavia: 49;

Sondrio: 11;

Varese: 72.