Coronavirus: contagi sempre alti a Brescia (462), in Lombardia 3.056 e 80 morti

(red.) Anche venerdì primo gennaio non si sono fermati i controlli sul coronavirus in Lombardia. I nuovi positivi sono 3.056 (erano 3.859) a fronte di 25.467 tamponi processati (erano32.858). La percentuale tra contagi e test è cresciuta, arrivando all’11,9%. Sempre tanti i decessi, 80, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a quota 25.203. Attualmente nei reparti di terapia intensiva si trovano 487 (-2) persone, mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 3.352 (-85).

A livello nazionale sono 22.211 i nuovi casi a fronte di 157.524 tamponi effettuati (14,1%). I morti sono 462.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 800 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 462 (erano 590);

Como: 221;

Cremona: 76;

Lecco: 136;

Lodi: 77;

Mantova: 328;

Monza e Brianza: 233;

Pavia: 308;

Sondrio: 64;

Varese: 157.