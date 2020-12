Vaccino anti-Covid, 17 mila dosi arrivate nel bresciano. Si parte il 4 gennaio

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 30 dicembre, con un volo da Lipsia e atterrato all’aeroporto Gabriele d’Annunzio di Montichiari, nella bassa bresciana, sono giunte nella nostra provincia circa 17 mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e in grado quindi di poter dare il via alla vera e propria campagna vaccinale sul territorio dopo il V-Day di domenica 27 dicembre. Come ormai è risaputo, queste prime dosi saranno dirette ai medici e pediatri di base, poi agli ospiti e operatori delle case di riposo e ai dipendenti e volontari che operano nel servizio di emergenza e urgenza.

Rispetto a quanto era stato annunciato, però, le somministrazioni non partiranno oggi, giovedì 31, ma inizieranno lunedì 4 gennaio. E in generale, tra prime dosi e richiami, tutti gli interessati in questa prima fase saranno sottoposti per circa tre settimane. Per quanto riguarda le dosi di vaccino della Pfizer, altri carichi arriveranno lunedì 4, 11, 18 e 25 gennaio e in totale in Lombardia saranno 491.400 dosi proprio per queste prime categorie. Per quanto riguarda la distribuzione, gli Spedali Civili hanno ricevuto 3.500 dosi e qui si partirà proprio lunedì 4 gennaio nella somministrazione tra i 4.600 dipendenti, cioé circa il 65% e in continuo aumento di adesioni.

Un altro carico di 2.400 dosi ha raggiunto l’Asst della Valcamonica con più del 70% degli aderenti. Altre 2.340 dosi sono arrivate a testa anche tra l’Asst del Garda e la Franciacorta dove l’adesione si mantiene alta. Alla Poliambulanza, invece, dove sono arrivate 1.170 dosi, si partirà il 7 gennaio nella somministrazione. L’adesione si mantiene alta tra i destinatari della prima fase del vaccino tra il Città di Brescia, il Sant’Anna e San Rocco dove le prime operazioni dovrebbero completarsi in tre settimane.