Coronavirus: a Brescia boom di contagi (590), in Lombardia 3.859

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. I dati di giovedì 31 dicembre segnalano 3.859 nuovi positivi (erano 1.673) a fronte di 32.858 tamponi effettuati (23.878). Il rapporto tra contagi e test è in crescita, pari all’11,7% (era il 7%). Tanti i morti, 85, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 25.123. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 489 (+8), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.437 (-180).

A livello nazionale si segnalano 23.477 casi e 555 morti, a fronte di 186.004 tamponi effettuati. Il tasso di positività risale al 12,6%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.106 di cui 426 a Milano città;

Bergamo: 150;

Brescia: 590 (erano 226);

Como: 287;

Cremona: 78;

Lecco: 91;

Lodi: 69;

Mantova: 259;

Monza e Brianza: 161;

Pavia: 268;

Sondrio: 124;

Varese: 650.