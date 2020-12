Vaccino anti-Covid, in arrivo seconda tranche: altre 17 mila dosi nel bresciano

(red.) Dopo il ritardo di un giorno sulla tabella di marcia da parte di Pfizer nella distribuzione dei nuovi carichi di vaccini anti-Covid e dovuto in parte al maltempo, ma anche alla stessa azienda, oggi, mercoledì 30 dicembre, sarà il giorno dell’arrivo della seconda tranche dopo la prima, simbolica, del V-Day di domenica 27. Questa che inizierà oggi è una fase che porterà direttamente le dosi nei presidi indicati dal maxi piano di distribuzione già definito a livello nazionale. Per quanto riguarda la nostra provincia di Brescia, ci sarà un volo da Lipsia che questa mattina, mercoledì, all’alba atterra all’aeroporto D’Annunzio di Montichiari, identificato come il polo di riferimento per le province di Brescia, Verona e Trento.

In Lombardia con questa seconda tranche arriveranno oltre 94 mila dosi, di cui 17 mila nel bresciano e già formate da prima somministrazione e richiamo, quindi per vaccinare fino a 8.500 addetti. E si ricorda che in questa fase sono ancora interessati i medici che lavorano negli ospedali, operatori sanitari e socio sanitari, quindi i medici e pediatri di base e gli operatori e ospiti delle case di riposo. Per quanto riguarda la nostra provincia, dopo l’atterraggio a Montichiari, le dosi prenderanno le vie degli ospedali Civile, Poliambulanza, Città di Brescia, Chiari, Desenzano e Esine.

Ogni settimana ci sarà una consegna del genere, come stabilito da un circuito di sicurezza e di scorta definito anche ieri, martedì 29 dicembre, dalla prefettura di Brescia per evitare che organizzazioni criminali possano interessarsi a grandi lotti di vaccini in viaggio. Per questo motivo le consegne saranno presidiate da pattuglie della Polizia di Stato e dei carabinieri. Come detto, in Lombardia oggi arriveranno 94 mila dosi rispetto alle 491.400 che giungeranno entro il 25 gennaio. Sempre ieri l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha sottolineato come le somministrazioni inizieranno già da domani, giovedì 31 e che le altre consegne, dopo quelle di oggi, saranno il 4, 11, 18 e 25 gennaio. Da ogni fiala che sarà consegnata nei vari vassoi si potranno ricavare fino a 6 dosi di vaccino. Altri destinatari del vaccino in questa prima fase saranno anche gli addetti dei servizi di emergenza e urgenza.