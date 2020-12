Vaccino anti-Covid, quante dosi arriveranno negli ospedali bresciani

(red.) Domenica 27 dicembre è stata una giornata simbolica e fondamentale in tutta Europa sul fronte del vaccino anti-Covid, con le prime dosi della Pfizer-Biontech sottoposte anche nel bresciano a 80 operatori sanitari all’ospedale Civile. Come già annunciato, il 4 gennaio inizierà la campagna vaccinale vera e propria, con 306 mila dosi che arriveranno in Lombardia. Di queste, 45.094 destinate all’Ats di Brescia e 6.647 alla Valcamonica tramite l’Ats della Montagna.

E come è già noto, i primi a sottoporsi saranno gli operatori sanitari e sociosanitari legali all’Asst Spedali Civili, Asst Garda, Asst Franciacorta, Città di Brescia e Poliambulanza. Nel frattempo, come dà notizia Bresciaoggi, sono disponibili i numeri delle prime dosi che arriveranno in questi ospedali bresciani. Per l’Asst del Garda, a Gavardo giungeranno 5.787 dosi, a Desenzano 4.933 e a Manerbio 5.701.

In Franciacorta, a Iseo arriveranno 3.836 dosi e a Chiari 5.892. Al Civile giungeranno 16.356 vaccini anche per i medici di base e le case di riposo, 2.087 alla Poliambulanza e 502 al Città di Brescia. Infine, in Valcamonica saranno 4.392 a Esine e 2.255 a Edolo. In attesa che arrivi anche il via libera alle dosi per Moderna.