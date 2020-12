Impianti sci, a rischio la riapertura il 7 gennaio. Si va verso la fine del mese

(red.) Le abbondanti precipitazioni nevose che tra la notte di domenica 27 e questa mattina, lunedì 28 dicembre, stanno interessando buona parte della provincia di Brescia continuano a suonare come una beffa per quanti, appassionati di sci, sono costretti invece a non poter muoversi in questi giorni di feste. E intanto i gestori degli impianti sciistici stanno cercando di capire quando potranno riaprire i battenti.

A livello nazionale la tendenza era il 7 gennaio, subito dopo le feste. Ma quella data verrà quasi certamente spostata più in avanti. I primi a prevederlo sono i membri del Comitato tecnico scientifico che già la vigilia di Natale avevano ipotizzato di apportare delle modifiche al protocollo discusso nella conferenza Stato-Regioni.

Sul fronte della riapertura degli impianti di sci è previsto un nuovo incontro, mentre si sta valutando la possibilità di riaprire il 25 gennaio. In ogni caso, ci saranno delle limitazioni: in zona gialla impianti tutti aperti, in arancione alla metà e in quella rossa le strutture dovrebbero restare chiuse.