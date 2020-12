Coronavirus: pochi tamponi, ma i ricoveri in terapia intensiva crescono

(red.) Anche se a rilento, proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Regione Lombardia. Lunedì 28 dicembre i nuovi contagi sono 573 (erano 466), a fronte di 5.093 tamponi processati (erano 4.901). La percentuale tra test e contagi è del 10,4% (era 9,5). Il numero di morti resta alto, 42, che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 24.909. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 512 (+4), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.791 (-10).

A livello nazionale si registrano 8.585 nuovi casi, +0,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +8.913), mentre i decessi odierni sono 445, +0,6% (ieri erano +298). La percentuale test/positivi è del 12,5%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 145 (erano 111);

Como: 34;

Cremona: 10;

Lecco: 13;

Lodi: 12;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 101.