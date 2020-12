Pochi tamponi, pochi nuovi casi, ma ancora morti e l’indice resta alto

(red.) I nuovi contagi da coronavirus in Lombardia nella giornata di domenica 27 dicembre sono stati 466 (erano 1.606 il 26 dicembre), a fronte di soli 4.901 tamponi effettuati (contro 15.337). Il rapporto tra positivi e test è ritornato giù di quasi un punto percntuale al 9,5% (era del 10,4%). Sono però stati 49 i morti di domenica (contro 36 di Santo Stefano), che portano il totale di decessi dall’inizio della pandemia a quota 24.867. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 508 (-5), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.801 (-38).

A livello nazionale sono stati 8.913 i nuovi casi di Covid individuati in Italia domenica 27 dicembre (erano 10.407 sabato) con 59.879 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (contro 81.285). Le vittime sono state ancora 305 (erano 261), per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.925 morti ufficialmente per il Covid. Un altro segnale non confortante arriva dal tasso di positività che è salito ancora al 14,88% (dal 12,8%).

Le regioni in cui la diffusione del virus è più alta sono il Veneto con 3.337 nuovi casi, l’Emilia-Romagna con 1.283 e il Lazio con 977.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 124 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 111 (erano 131);

Como: 55;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 10;

Sondrio: 45;

Varese: 7.