De Rosa (M5S): “Vaccino, il lavoro ha silenziato la propaganda politica”

(red.) “Oggi è il giorno che abbiamo immaginato e aspettato da mesi, finalmente possiamo toccare con mano ciò che fino a ieri era speranza”, ha detto Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia. a proposito del Vaccineday. “Ora che tutti, noi per primi come Movimento Cinque Stelle Lombardia, collaborino e lavorino in silenzio per permettere a tutti, nessuno deve rimanere indietro, di poter avere accesso al vaccino, lasciarci alle spalle questo incubo e ripartire verso il futuro che abbiamo una gran voglia di vivere. Ancora una volta il lavoro serio ha silenziato le chiacchiere e la propaganda”, conclude il pentastellato.