Alghisi: “L’inizio della vaccinazione anti-Covid significa speranza e fiducia”

(red.) “Un momento importante quello di oggi che significa speranza, di poter debellare finalmente questo virus”, ha detto Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia. “e fiducia, nella scienza per quanto sta facendo, e nelle istituzioni che, soprattutto a livello locale, dovranno continuare ad affrontare le ricadute che questa pandemia ha portato con sé a livello sanitario, sociale ed economico”.

“Ma oggi è un momento di gioia per tutti noi. Un passo importante, un messaggio di speranza verso un futuro che sono certo tornerà ad essere sereno. Nel frattempo raccomando la prudenza. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia”, ha concluso Alghisi.