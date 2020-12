Sono in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino anti-Covid

(red.) Attorno alle 9 del mattino del giorno di Natale, 25 dicembre 2020, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech dirette all’Italia ha passato la frontiera del Brennero proveniente dalla sede della casa farmaceutica Pfizer in Belgio. Scortato dai carabinieri, il mezzo si è messo in moto verso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Successivamente le dosi saranno poi distribuite ai 21 siti principali di riferimento sparsi nelle regioni italiane. Si tratta di strutture militari che potranno garantire la conservazione e la consegna in sicurezza in vista del cosiddetto V-Day europeo di domenica, quando in tutta l’Unione inizieranno contemporaneamente le vaccinazioni.

Alla Lombardia sono destinate un migliaio di dosi. E a Brescia le prime vaccinazioni verranno effettuate presso l’ospedale Civile, destinate a personale sanitario, medici e infermieri, che si sono offerti per la somministrazione. In prima fila Ottavio Di Stefano, presidente dell’Ordine provinciale dei medici, e Stefania Pace, presidente di quello degli infermieri, più un rappresentante degli operatori sociosanitari e uno degli addetti ai servizi.

Il trasferimento dallo Spallanzani ai centri regionali è affidato alla Difesa con Aeronautica, Esercito e Marina con l’Operazione Eos. Delle 9.750 dosi una parte sarà trasportata a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) raggiungeranno le mete più lontane, secondo il piano del ministero della Difesa sulla base di quanto predisposto dal commissario Domenico Arcuri.

Il resto dei vaccini raggiungerà le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari.

“Pfizer ha assicurato che nella settimana dal 28 dicembre arriveranno altre 450 mila dosi – ha detto Arcuri -, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti di somministrazione scelti con regioni e province autonome”.