Coronavirus a Brescia, focolaio nella Fobap. In provincia altri 8 morti

(red.) Quella di ieri, mercoledì 23 dicembre, è stata un’altra giornata dedicata al consueto conto dei nuovi casi di contagio da Covid-19 nel corso di questa seconda ondata della pandemia e prima che scattino le feste di Natale, con tutta una serie di restrizioni a livello nazionale. Sulla base del bollettino quotidiano diffuso anche ieri dalla Regione Lombardia, spiccano i 282 nuovi casi positivi nella nostra provincia di Brescia. E analizzando i dati forniti anche dall’Ats di Brescia e della Valcamonica emergono alcune situazioni particolari. In primis, il fatto che purtroppo il Covid ha provocato altre otto vittime.

Sul fronte dei nuovi casi di contagio, invece, spicca su tutti il +45 di Brescia città che sarebbe legato a un piccolo focolaio scoperto nella residenza della Fobap che si occupa di disabilità. Sembra che il contagio sia partito da un operatore, coinvolgendo poi anche gli ospiti che sono stati tutti isolati. In ogni caso la struttura resta aperta al pubblico, ma tenuta sotto controllo. Dopo Brescia, da segnalare anche il +10 di Flero, anche questo riconducibile a qualche focolaio familiare. Ma il dato che fa più male è quello delle vittime, di cui sei registrate dall’Ats di Brescia e due in Valcamonica. La più giovane aveva solo 49 anni, ma lottava da tempo con un male al quale si è aggiunto il Covid, mentre gli altri erano anziani fino a 91 anni e tutti residenti tra Calcinato, Pralboino, Pontevico, Gardone Valtrompia, Sirmione e Ospitaletto.

Nel frattempo, per quanto riguarda il servizio di diagnostica per accertare i casi positivi, nel bresciano i tamponi al drive-in di via Morelli saranno effettuati anche durante le feste di Natale. Sarà chiuso solo venerdì 25 dicembre di Natale e il 1° gennaio, aperto invece negli altri giorni, ma con orari diversi. Quindi, a Santo Stefano e sabato 2 gennaio dalle 7,30 alle 13,30, domenica 27 e 3 gennaio dalle 8 alle 12, il 31 dicembre dalle 7,30 alle 17 e il 6 gennaio dalle 8 alle 13. Gli altri giorni resterà operativo dalle 7,30 alle 19. Intanto, nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno indicato come l’indice di contagio Rt sia aumentato all’attuale 0,90 e nella maggior parte delle regioni – non in Lombardia – ci sia un rischio moderato o alto.