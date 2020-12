Coronavirus: a Brescia 310 contagi, in Lombardia 2.656 e 67 morti

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. I nuovi contagi nella giornata di giovedì 24 dicembre sono 2.656 (erano 2.153), a fronte di 32.294 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e test è dell’8,2% (era del 6,5%). 67 i morti di oggi, che portano il totale di decessi dall’inizio della pandemia a quota 24.677. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 521 (-15), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.178 (-65).

A livello nazionale si segnalano 18.040 i nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 505. il tasso di positività oggi è salito al 9,3%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 697 di cui 289 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 310 (erano 282);

Como: 267;

Cremona: 41;

Lecco: 57;

Lodi: 82;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 158;

Pavia: 241;

Sondrio: 76;

Varese: 337.