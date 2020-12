Caccia e pesca, nuova ordinanza in Lombardia fino al 15 gennaio

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre, il governatore lombardo Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza (qui il testo) che sarà in vigore da oggi, giovedì 24 vigilia di Natale, fino al 15 gennaio e riguarda i corsi di formazione, attività agricole, caccia e pesca. Nel provvedimento si parla di corsi che riguardano le scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro e lingue straniere.

Sono compresi anche gli eventuali esami che si svolgeranno a distanza se i corsi sono collettivi, in presenza con esclusione dei giorni di “zona rossa”. Le lezioni individuali in presenza si svolgono nel rispetto delle misure generale di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 e delle disposizioni, per quanto compatibili. All’interno dell’ordinanza si parla anche di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie.