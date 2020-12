Zambelli (Lega): “Dalla Ue serve chiarezza sulla variante inglese del Covid”

(red.) “É notizia diffusa di questi giorni la circolazione in Europa di una mutazione del virus SARS-CoV-2 denominata “variante inglese” e caratterizzata da un’alta contagiosità – commenta con una nota stampa l’europarlamentare della Lega Salvini Premier Stefania Zambelli.“Pochissimi giorni fa e precisamente il 20 dicembre, il Centro europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie ha pubblicato uno studio nel quale si evince come la nuova variante sarebbe in circolo già da novembre – prosegue Zambelli – ma soprattutto lo studio riporta come questa variante possa avere un impatto sulla diagnostica del virus che, in termini pratici, si traduce ad esempio nella necessità di un aggiornamento dei tamponi, molecolari e rapidi”.

“Infine ed è uno degli aspetti più preoccupanti, essendo molti dei nuovi vaccini anti-Covid basati sulle sequenze delle proteine spike, ci potrebbero essere alcune problematiche relative alla loro efficacia, visto che da quanto appreso la variante inglese del Covid-19 potrebbe essere causata da diverse mutazioni proprio della proteina spike”, dice ancora Zambelli. “Ho voluto quindi presentare alla Commissione europea, con l’auspicio che non ci sia una risposta poco coordinata degli Stati membri come lo scorso febbraio, un’interrogazione prioritaria affinché l’Europa chiarisca quali misure intende adottare per coordinare un’adeguata risposta a questa mutazione – prosegue Zambelli – oltre a fare luce sul grado di conoscenza della variante da parte delle istituzioni europee, sia in termini di diagnostica sia in termini di tempistica rispetto alle prossime approvazioni dei vaccini AntiCovid19 che di tale mutazione non potevano tener conto”.

“Abbiamo vissuto mesi terribili, fatti di incertezze e momenti drammatici, per cui credo che, in questa fase, l’Europa debba ritrovare una mission davvero comunitaria anche in termini di capacità di imparare dagli errori del passato per affrontare le nuove sfide in modo efficace” conclude Zambelli. Insieme all’on. Zambelli sostengono l’interrogazione anche gli europarlamentari Baldassarre, Ceccardi e Rinaldi.