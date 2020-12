Variante “inglese” del Covid, 190 bresciani si segnalano all’Ats

(red.) In queste ore intorno a mercoledì 23 dicembre, attraverso il Ministero degli Esteri, dovrebbe risolversi la situazione complicata in cui sono incappati centinaia di italiani presenti in Gran Bretagna e interessati a raggiungere l’Italia per le feste natalizie, ma bloccati negli aeroporti inglesi. Decisione che era stata presa domenica 20 dicembre con un’ordinanza del Ministero della Salute per bloccare i collegamenti con il Regno Unito dopo la scoperta della variante inglese del Covid-19 che ha una velocità di trasmissione più rapida rispetto al ceppo originario.

E tra quegli italiani che attendono che la situazione si sblocchi ci sono anche dei bresciani. Tuttavia, dalla Farnesina fanno sapere che si attiveranno voli di rientro dalla Gran Bretagna verso l’Italia solo per quanti sono residenti in Italia o per chi ha problemi di salute. In ogni caso, tutti gli interessati dovranno sottoporsi al doppio tampone prima e dopo il viaggio e, giunti a destinazione in Italia, dovranno trascorrere un periodo di quarantena di 14 giorni.

Niente da fare, invece, per quegli italiani che abitano in Gran Bretagna e che intendevano tornare in Italia solo per trascorrere le feste con le famiglie. Nel frattempo, dopo che la stessa ordinanza del Ministero della Salute prevedeva che chiunque fosse tornato in Italia da Oltremanica avrebbe dovuto comunicarlo in modo tempestivo alla propria Ats di riferimento, l’Azienda di Tutela della Salute di Brescia ha aggiornato i numeri. In due giorni sono stati 190 i bresciani che hanno comunicato all’Ats di essere tornati dalla Gran Bretagna dopo il 6 dicembre. Ora per tutti loro saranno prenotati i tamponi.