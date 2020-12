Coronavirus, esperti bresciani: variante inglese più contagiosa, non letale

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre, si è avuta l’opportunità di conoscere qualche dettaglio in più sul fronte della pandemia da Covid-19, anche sul fronte della variante “inglese” e soprattutto sui vaccini. Si è parlato del tema in occasione di un incontro online organizzato dall’Ordine dei Medici di Brescia con il Comune. E tra i relatori c’è la sensazione condivisa – al momento però non supportata in pieno da basi scientifiche – che la variante scoperta in Gran Bretagna sia più contagiosa, ma non più aggressiva.

E mentre si sta mettendo mano a una serie di terapie e farmaci per la cura dei pazienti che hanno contratto il virus, la vera rivoluzione è rappresentata da un vaccino arrivato in tempi record. I professionisti collegati all’incontro hanno sottolineato che i vaccini sono efficaci e gli eventuali effetti collaterali gli stessi dei vaccini tradizionali e già conosciuti.

Dall’incontro di ieri è anche emerso che se nel corso della prima ondata i paesi più colpiti erano stati quelli della bassa bresciana occidentale, stavolta il virus in questa seconda ondata sembra che abbia colpito di più la zona nord-est della provincia.