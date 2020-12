Coronavirus, a Brescia 282 contagi, in Lombardia 2.153 e 98 morti

(red.) Si mantiene alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. Mercoledì 23 dicembre i nuovi contagi sono 2.153 (erano 2.278), a fronte di 32.926 tamponi effettuati (erano 31.939). La percentuale tra contagi e test è del 6,5%: un netto calo proprio come ieri. Alti, ancora, i morti, 98, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 24.610. Attualmente i malati che si trovano in terapia intensiva sono 536 (-4), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.243 (-47).

A livello nazionale si registrano 14.522 contagi su 175.364 tamponi. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 553, un dato che fa salire il totale a 70.395 dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 642 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 85;

Brescia: 282 (erano 156);

Como: 140;

Cremona: 53;

Lecco: 43;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 114;

Pavia: 154;

Sondrio: 77;

Varese: 245.