Variante “inglese” Covid, oltre 130 bresciani di rientro prenotano tampone

(red.) Dopo che nel fine settimana appena trascorso, quello tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, si sono sollevati i timori per la variante inglese al Covid-19, per quanto riguarda la Lombardia al momento la notizia positiva è che non è stato rilevato alcun paziente che presentasse il ceppo modificato del virus. Questo lo ha sottolineato ieri, lunedì 21 dicembre, anche il governatore Attilio Fontana. Una notizia positiva che si riflette anche nella nostra provincia di Brescia dove sempre ieri sono partite le prime prenotazioni all’Ats per sottoporsi ai tamponi.

Sono oltre 130 le prime prenotazioni arrivate nella sola giornata di ieri dai bresciani che nelle due settimane precedenti a domenica 20 dicembre, quindi dopo il 6 dicembre, sono rientrati nel bresciano provenendo dall’Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Autosegnalazioni che possono essere fatte compilando dei moduli disponibili sul sito internet dell’Ats di Brescia www.ats-brescia.it. In seguito la stessa azienda di tutela della salute potrà comunicare agli interessati quando sottoporsi al tampone.

Anche perché l’obiettivo, considerando l’alta contagiosità della nuova variante, è quello di isolare il prima possibile e identificare quanti hanno contratto il virus nella variante inglese. E anche identificare e isolare i contatti delle persone positive. Sul fronte più ampio, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che saranno sottoposti a tampone 1.500 cittadini che al momento hanno dichiarato di arrivare dal Regno Unito.