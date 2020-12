Vaccino anti-Covid, V-Day domenica 27 dicembre anche nel bresciano

(red.) La prossima domenica 27 dicembre sarà il Vaccino-Day anche nella nostra provincia di Brescia. Ieri, lunedì 21, l’Agenzia Europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato la distribuzione del vaccino di Pfizer-Biontech nei 27 Paesi dell’Unione Europea e ora potrà partire la consegna per, appunto, la data simbolica del 27 dicembre. In Lombardia, come ha annunciato il governatore Attilio Fontana, arriveranno 1.620 dosi domenica mattina al Niguarda di Milano prima della distribuzione in tutte le province, Brescia compresa.

E proprio nella nostra provincia saranno coinvolti i medici, infermieri e operatori socio-sanitari degli Spedali Civili, del Garda, Franciacorta e Valcamonica. A seguire, entro la fine dell’anno e con l’inizio del prossimo arriveranno 300 mila dosi per consentire di vaccinare in modo graduale tutti i lombardi per i quali la campagna dovrebbe iniziare il 4 gennaio.

Concluso il V-Day contro il Covid-19, saranno coinvolti 25 mila bresciani tra altri medici, infermieri e operatori sociosanitari degli ospedali pubblici, poi i sanitari del territorio e gli operatori degli ospedali privati, oltre che gli operatori e ospiti delle case di riposo. La Pfizer farà partire le dosi di vaccini dal Belgio giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale.