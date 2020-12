Precipita l’indice di positività: 7,1% in regione, 8% nazionale

(red.) Martedì 22 dicembre sono stati 2.278 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (erano 950 lunedì), a fronte di 31.939 tamponi processati (contro 10.587 ). Il rapporto tra test e contagi è sceso al 7,1% mentre il giorno precedente era all’8,9%. I morti sono aumentati a 92 (da 41), e portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 24.512. I malati ricoverati in terapia intensiva scendono a 540 (-21), mentre i ricoveri in reparti non intensivi aumentano a 4.290 (+58).

A livello nazionale questo martedì 22 sono stati 13.318 i nuovi casi (su 166.205 tamponi) con 628 morti (69.842 in totale da inizio emergenza). Lunedì a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi casi erano 10.872 e 415 le vittime. . L’indice di positività scende quindi all’8% (lunedì era al 12,3%).

Le regioni più colpite sono ancora una volta il Veneto (3.082), la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), l’Emilia Romagna (1.162) e la Sicilia (894).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 462 di cui 69 a Milano città;

Bergamo: 48;

Brescia: 156 (erano 157);

Como: 249;

Cremona: 70;

Lecco: 44;

Lodi: 29;

Mantova: 104;

Monza e Brianza: 94;

Pavia: 117;

Sondrio: 60;

Varese: 767.