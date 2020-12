Coronavirus a Brescia, provincia seconda in Lombardia. Altri 13 morti

(red.) La settimana bresciana dal punto di vista dei nuovi casi di contagio al Covid-19 e soprattutto dei deceduti non è iniziata bene. 157 nuovi casi emersi dal bollettino quotidiano ufficiale della Regione Lombardia diffuso ieri, lunedì 21 dicembre, riferito alle 24 ore precedenti pongono ancora la nostra provincia al secondo posto solo dopo Milano. Ma la preoccupazione maggiore riguarda le vittime, tanto che ieri l’Ats di Brescia e quella della Montagna (per la Valcamonica) hanno accertato 13 nuovi decessi per o con il Covid.

Le vittime, tutte dai 62 ai 94 anni e risalenti a tre giorni tra sabato, domenica e ieri, sono quattro solo a Brescia, seguiti da Carpenedolo, Desenzano del Garda, Ghedi, Lumezzane, Nave, Palazzolo, Sarezzo e in Valcamonica. La drammatica conta sale così a 3.073 morti dall’inizio della pandemia.

Nel frattempo a livello nazionale, dopo che la percentuale tra i nuovi casi e i tamponi effettuati è salita al 12% e l’indice di contagio Rt è salito, il consulente scientifico del ministro della Salute Walter Ricciardi è tornato di nuovo a proporre un lockdown simile a quello della scorsa primavera al seguito del quale la curva dei contagi è crollata. C’è il timore, infatti, per i nuovi casi che emergeranno in aumento entro la fine dell’anno a causa anche degli assembramenti per lo shopping.