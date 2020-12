Coronavirus, ancora in calo i pazienti ricoverati al Civile di Brescia

(red.) Si confermano positivi gli accertamenti sul coronavirus degli Spedali Civili di Brescia. In questi giorni, come spiega una nota dell’Asst, si è ulteriormente ridotto il numero dei pazienti ricoverati per Covid19; oggi sono 243 i ricoverati covid positivi; tra questi 21 sono in terapia intensiva. Giovedì scorso i dati parlavano di 267 pazienti, di cui 21 in terapia intensiva.

I posti letto destinati a pazienti Covid19 sono stati, quindi ridimensionati, con contestuale progressiva riattivazione dei posti disponibili per i pazienti non-Covid, che si avvicinano complessivamente ai 1.000 (erano 900).

I pazienti positivi ricoverati di provenienza bresciana rappresentano ora l’85%, confermando un lieve, ma costante, aumento. Gli accessi in Pronto Soccorso si sono mantenuti, anche in questi giorni, nella norma.