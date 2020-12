Risale il rapporto tra nuovi positivi e test effettuati

(red.) Domenica 20 dicembre in Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono stati 1.795 (sabato erano 1.944 ), a fronte di 22.421 tamponi effettuati (contro 27.044). La percentuale tra contagi e test è risalita all’8% (era del 7,1%). I morti nella nostra regione sono però diminuiti a 49 (da 105), e portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 24.379. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 583 (-9), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.341 (-154).

Domenica 20 dicembre è risalito il tasso di positività al coronavirus anche a livello nazionale. Il rapporto nuovi positivi-test è dell’11%, in aumento rispetto al 9,2% di sabato. Sono stati infatti 15.104 i nuovi positivi al coronavirus (contro i 16.308 di sabato) con 137.420 tamponi effettuati (erano 176.185 ). Le vittime sono state 352 (553).

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 570 di cui 217 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 242 (erano 248);

Como: 66;

Cremona: 47;

Lecco: 64;

Lodi: 86;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 207;

Pavia: 186;

Sondrio: 56;

Varese: 39.