Vaccino anti-Covid, prime 50 mila dosi nel bresciano dal 2 gennaio

(red.) Dopo la presentazione del piano nazionale e l’annuncio che il 27 dicembre sarà il vaccino-day per quanto riguarda il Covid in tutta Europa, ieri, venerdì 18 dicembre, è iniziata ufficialmente anche la campagna nel bresciano. In prefettura si è svolto un incontro in videoconferenza con i dirigenti degli ospedali e delle aziende sanitarie e gli ordini provinciali dei Medici e infermieri per illustrare le modalità. Nel bresciano, come ormai è noto, arriveranno le prime 50 mila dosi destinate all’Ats di Brescia e per la Valcamonica.

In particolare, giungeranno nel bresciano dal 2 gennaio nel lotto di 300 mila dosi che la Lombardia destinerà. Visto che si tratta di prodotti da conservare a 80 gradi sotto zero, sono stati individuati dieci luoghi per lo stoccaggio. E saranno gli ospedali di Gavardo, Desenzano, Iseo, Edolo, Chiari, Manerbio, gli Spedali Civili, la Poliambulanza, il Città di Brescia e l’ospedale di Esine per un totale di 50 professionisti, cinque per ciascuno, specializzati nella somministrazione del vaccino.

Considerando che i primi a essere sottoposti saranno anche gli operatori e ospiti delle case di riposo, queste, se attrezzate, potranno da sole conservare le dosi. In ogni caso, dall’incontro con la prefettura è emerso che la somministrazione vera e proprio sul territorio non inizierà se non arriveranno anche le dosi di richiamo, quelle da effettuare tre settimane dopo il primo trattamento.