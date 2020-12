Scende il tasso di positività (al 7,1 in Lombardia), ma non i morti

(red.) In Lombardia nella giornata di sabato 19 dicembre i nuovi casi di coronavirus sono stati 1.944 (venerdì erano 2.744), a fronte di 27.044 tamponi effettuati (contro 33.846). La percentuale tra contagi e test è scesa ancora al 7,1% (era dell’8,1%). I morti nella nostra regione sono però risaliti a 105 (da 60), e portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 24.330. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 592 (-10), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.495 (-161).

Sabato 19 dicembre è sceso il tasso di positività al coronavirus a livello nazionale. Il rapporto nuovi positivi-test è del 9,2%, in calo rispetto al 10% di venerdì. Sono stati infatti 16.308 i positivi al coronavirus (contro i 17.992 di venerdì) con 176.185 tamponi effettuati (erano 179.800 ) Le vittime sono state 553 (674).

Ancora una volta è il Veneto la regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri (3.834) davanti a Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382).

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 700 di cui 283 a Milano città;

Bergamo: 112;

Brescia: 248 (erano 252);

Como: 129;

Cremona: 73;

Lecco: 46;

Lodi: 27;

Mantova: 144;

Monza e Brianza: 145;

Pavia: 121;

Sondrio: 56;

Varese: 80.