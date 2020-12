Ecco il Dpcm di Natale: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione gli altri

(red.) Dopo giorni di discussioni condite da indiscrezioni, litigi nella maggioranza, scontri tra Regioni e governo è stato finalmente prodotta una bozza di Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) con il giro di vite anti contagio per le festività natalizie. Il governo ha trovato l’intesa per una zona rossa allargata a tutto il territorio nazionale nei dieci giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, mentre nei giorni feriali dello stesso periodo – cioè il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio – l’Italia sarà tutta in zona arancione.

Sarà vietato muoversi in più di due persone, ma si potrà fare visita agli amici durante le festività. Cioè non è specificata la necessità che vi sia un grado di parentela per consentire le visite in casa privata, anche se solo a 2 persone per volta, con la ‘deroga’ per i minori di 14 anni che non vengono conteggiati. Il decreto è composto da tre articoli. Eccone i contenuti che sono stati presentati nella serata di venerdì dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Dieci giorni rossi e quattro arancioni

“Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (cioè il 24, 25, 26 e 27, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e il 6 gennaio) sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse. Invece “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano” quelle sulle zone arancioni.

Il coprifuoco resta sempre dalle 22 alle 5

Il coprifuoco resterà in vigore come oggi, cioè sempre dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Nei giorni arancione si può muoversi nel comune e i negozi restano aperti

Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali della zona arancione: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Sono inoltre consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri. Attenzione però, non si potrà andare nel capoluogo della provincia, per evitare il sovraffollamento delle città. Muoversi dai piccoli comuni si potrà, quindi, “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.

Visite a parenti e amici solo in due una volta al giorno

“Durante i giorni festivi e prefestivi”, si legge nel decreto, “compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Il tutto all’interno del coprifuoco, cioè tra le 5 e le 22.

Multe da 400 a mille euro

Nella bozza si legge che la violazione dei divieti contenuti nel nuovo decreto cvomporterà sanzioni da 400 a mille euro.